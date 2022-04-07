Türkiye Gazetesi

Girit'te yerel bir televizyon kanalına konuşan Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan'ın dış politika tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE GÜÇLENİYOR”

Çipras, Yunanistan hükümeti ve ülkedeki bazı çevrelerin "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izole edildiği"ne ilişkin iddialarının geçerli olmadığını dile getirerek, "Türkiye güçleniyor. Jeopolitik açıdan kritik bir güç olarak ortaya çıkıyor. Önemli bir bölgesel güç." diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Rusya karşıtı, Batı yanlısı bir politika izleme karşılığında Türkiye'nin Batı'nın gözünde yükselmemesi beklentisi içine girdiğine dikkati çeken Çipras, "Aksi oluyor, biz ortaya çıktıkça Türkiye yükseliyor." ifadesini kullandı.

Çipras, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını da eleştirdi ve Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını Yunanistan'ın çatışmanın bir tarafı olduğunu sembolize edebileceği için desteklemediğini söyledi.

Mariupol'deki sivil halkın Türkiye'nin desteğiyle kurtarılmasının hatırlatılması üzerine de Çipras, Mariupol'de yaşayan yaklaşık 140 bin Yunan asıllı Ukrayna vatandaşına işaret etti ve "Bu insanları kurtarmak için fırsat oluşturma veya verme imkanında başarılı olamadık." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut anlaşmazlıkların uluslararası hukuk temelinde çözülmesini istediklerini vurgulayan Çipras, "Dolayısıyla kıta sahanlığı ve Münsahır Ekonomik Bölge (MEB) alanlarının belirlenmesi için Uluslararası Adalet Divanına olası bir başvuruyu da istiyoruz." diye konuştu.

“BİZ BATI’YA HER ŞEYİ VERİYORUZ VE TÜRKİYE HER ŞEYİ ALIYOR”

Çipras, ABD'nin EastMed doğal gaz boru hattından desteğini çekmesine ilişkin olarak da "Burada görüyorum ki biz Batı'ya her şeyi veriyoruz ve Türkiye her şeyi alıyor. Yani sonuçta her açıdan kayıptayız." değerlendirmesinde bulundu.



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