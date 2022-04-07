Türkiye Gazetesi

Pandanus candelabrum isimli bitkinin, elmas arayanlar için büyük kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.

Washington DC'deki Carnegie Bilim Enstitüsü'nde jeolog ve elmas uzmanı olan Steven Shirey, Science dergisine yaptığı açıklamada, “Elmas arayanlar bu keşfe deli gibi atlayacak” ifadesini kullandı. Daha önce de bakır madenine işaret eden bitkiler tespit edilmişti. P. candelabrum, elmaslarla ilişkili bir tür magmatik kaya olan kimberlitte yetişiyor. Miami'deki Florida Uluslararası Üniversitesi'nden Dr. Stephen Haggerty, P. candelabrum bitkisinin nadir bulunan bu kayaçlarda yetiştiğini ilk fark eden bilim adamı oldu. Bu kayaçlar oldukça nadirdir ve yalnızca yüzde 10’unda elmas bulunur. Bunların da yalnızca yüzde 10’unda değerli olacak kadar kaliteli elmas çıkar. Dr. Haggerty, “Bitki, magnezyum, potasyum ve fosfor bakımından zengin kimberlit toprağı üzerinde yetişiyor. Bu madenler ona çok iyi bir gübre gibi geliyor. Bitki, Batı Afrika'daki elmas arama dinamiklerini önemli ölçüde değiştirebilir” dedi.

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