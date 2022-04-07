Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsveç'in Başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Buradaki konuşmasında Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaş suçlarına tanık olduklarını belirterek, "Korkunç günlerden geçiyoruz." dedi.

"AB ÜLKELERİ 4 MİLYON SIĞINMACI KABUL ETTİ"

Leyen, "Putin'in Ukrayna'da savaş suçlarına tanık olduğumuz korkunç günlerden geçiyoruz. Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle AB ülkeleri Ukrayna'dan 4 milyon sığınmacı kabul etti." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'yı maddi ve silahla desteklediklerini aktaran Leyen, Ukrayna halkının desteklerini hak ettiğini sözlerine ekledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise Rusya'nın Ukrayna işgalinin yenilenebilir enerjinin önemini artırtıldığını kaydetti.

Andersson, "Ukrayna işgali, Rus petrolü ve gazına bağımlı olmamayı ve yenilenebilir enerjinin önemini artırdı. Von der Leyen ile de bu konuları konuşmak için bir araya geldik." dedi.

AB'den Rusya'nın enerji sektörüne darbe! Yıllık 4 milyar dolarlık kayıp Avrupa Birliği (AB) Ukrayna savaşı sonrası yüksek bağımlılığı bulunan Rus enerji sektörüne yönelik ilk resmi ambargoyu kömür ithalatı için uygulayacak. Rusya’ya karşı uygulanacak 5’inci yaptırım paketi Rusya’da önemli bir gelir kaybına yol açacağı bildirildi.

AB'den Putin'i kızdıracak hamle! Yeni yaptırımlarda kızları da hedefte... Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimine karşı Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımlar yetersiz kalıyor. Rus güçleri, Ukrayna’daki ilerleyişini sürdürüyor. ABD, Batılı devletlerin ek yaptırımlar uygulayacağını açıkladı ve yeni yaptırımlar kapsamında, Putin’in iki kızının da yaptırımların hedefinde olduğu iddia edildi.