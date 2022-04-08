Türkiye Gazetesi

TMB TV'de Serkan Aksarı'nın sunduğu "Sondan Önce" programına katılan Azerbaycan Milletvekili İskandarov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın kahramanı olduğunu savundu.

OY VERECEK 10 MİLYON KİŞİ ÇIKAR

İskandarov, "Bir cümlem var. Eğer Azerbaycan'dan gelip oy kullanın deseler, 10 milyon Erdoğan'la birlikte. Tabii ki öyle bir şey olmaz ama öyle bir şey olsaydı 10 milyon Erdoğan için gelirdi. Ona şüpheniz olmasın" dedi.

"KARABAĞ'IN KURTARILMASI ALİYEV VE ERDOĞAN SAYESİNDE OLMUŞTUR"

İskandarov, "30 yıl sonra Karabağ'ı aldık. Karabağ'ın kurtarılması Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde olmuştur. Aliyev gibi Erdoğan da bizim kahramanımızdır" ifadelerini kullandı.

Programın diğer konukları arasında Avukat Hikmet Ömeroğlu, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Elman Nesirov ve AK Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın da yer aldı.

Azerbaycan ile mutabakat: 'Gardaş' ile enerjide yeni dönem Azerbaycan ile enerjide yeni bir sayfa açıldı. Bakü'de konuşan Enerji Bakanı Dönmez, Türkiye'nin Karabağ'da yenilenebilir enerji yatırımı planladığını söyledi. Dönmez, Gürcistan üzerinden elektrik transferinin değerlendirildiğini ifade etti.

Azerbaycan ve Türkiye’den ortak üniversite Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “Pandemi Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim” isimli paneline katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Azerbaycan’da Türkiye ile ortak bir üniversitenin kurulması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.