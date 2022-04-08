Türkiye Gazetesi

Irak'ta Irak'ta ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne insansız hava aracı ile eş zamanlı olarak roketli saldırı yapıldı. Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hava savunma sisteminin saldırıları püskürttüğü belirtildi.

2 ROKET, 2 İHA ETKİSİZ

Hava üssündeki hava savunma sisteminin 2 insansız hava aracını düşürdüğü, fırlatılan 2 roketinin ise havada etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Saldırının nereden yapıldığına dair henüz bir bilgi olmazken, güvenlik güçlerinin bölgede çalışma başlattıkları kaydedildi.

DAHA ÖNCEDE YAPILMIŞTI

Irak'taki Ayn-el Esed Üssü'ne yapılan ilk saldırı bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz ocak ayında da Irak'taki ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne 5 roket düşmüştü. Roketler, C-RAM hava savunma sisteminin devreye girdiği ve roketleri etkisiz hale getirmişti.

2021 Mart ayında ise Irak'ın Salahaddin vilayetinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlenmiş ve roketler Bağdat'ın yaklaşık 64 kilometre kuzeyinde bulunan ve ülkenin en büyük hava üssü olarak bilinen Beled Askeri Hava Üssü'ne atılmıştı.

ABD Irak'taki asker sayısını bu ay 3 bine indireceğini açıkladı ABD'nin bu ay Irak'taki asker sayısını 5 bin 200'den 3 bine indireceği bildirildi.

'ABD Irak'taki üslerine Patriot sistemi kuracak' iddiası ABD'nin, İran saldırısından sonra, Irak'taki askeri üslerini korumak için Patriot hava savunma sistemi kurmayı değerlendirdiği iddia edildi.

ABD Irak’taki Takaddum Üssü’nü boşaltıyor ABD, Irak’ın Enbar vilayetindeki Takaddum Hava Üssü'nü içindeki 3,5 milyon dolarlık askeri ekipmanla Irak ordusuna devredeceklerini açıkladı.