Türkiye Gazetesi

Cumhuriyetçiler adına Pennsylvania'da senatörlük koltuğu için siyasete atılan Dr. Öz’ün gizli serveti ortaya çıktı. Senato’da koltuk kapmak için çalışmalara başlayan Dr. Mehmet Öz’ün kişisel servetinin 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında olduğu açıklandı.

İNEKLERİNİN FİYATI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Türkiye ile ABD’de sayısız ev ve hisselere sahip olan Dr. Mehmet Öz’ün ortaya çıkan servetinde en dikkat çeken şey inekleri oldu. Dr. Öz'ün geçen yıl Okeechobee'de bir sığır ve inek çiftliği satın aldığı duyurulurken buradaki ineklerin fiyatlarının da 500 bin dolara kadar çıktığı açıklandı. Öz'ün Palm Beach'te 5 milyon ile 25 milyon dolar arasında değere sahip bir evi olduğu da kayıtlara geçti.

EN VARLIKLI VEKİLLERDEN BİRİ OLACAK

New York Times’ın haberine göre, Öz’ün seçilmesi durumunda Senatoda bulunan en varlıklı vekillerden biri olacağı belirtildi. Gazete konu hakkında "Eğer seçilirse Öz, Senato'nun en varlıklı üyelerinden biri olacak. Şöhreti ile birlikte seçim yarışında kişisel servetini de kullandı. Dr. Öz geçen yıl kendi cebinden 5.3 milyon dolarlık harcama yaptı ve daha fazla harcama da yapabilir" ifadelerine yer verdi.

ABD HALKINDAN TEPKİ

Siyasete atılmak için çalışmalara başlayan Mehmet Öz'e ABD halkı tarafından tepki görmüştü. Öz’ün Türk vatandaşı olması ve askerliğini Türkiye’de yapması tartışma konusu olmuştu. Öte yandan Mehmet Öz konu yaptığı açıklamada seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklamıştı.

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