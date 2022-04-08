Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını gördüklerini söyledi.

"RUS BİRLİKLERİ BELGOROD VE VALUYKİ ŞEHİRLERİNE DOĞRU KAYDIRILDI"

Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, Kiev çevresinden çekilen Rus güçlerinin Belarus’taki toplanma alanlarına vardığını belirtti.

Yetkili, Rus güçlerinin bir kısmının ise Rusya’nın batı sınırlarındaki Belgorod ve Valuyki şehirlerine doğru kaydırıldığını aktardı. Rusya’nın 44 günlük savaşta Ukrayna’ya 1500 civarında füze fırlattığını belirten yetkili, çatışmaların güneyde yoğunlaşmaya başladığını dile getirdi.

Yetkili, Rusya’nın savaş için hazırladığı muharip gücün yüzde 85’ini koruduğunu, yüzde 15 oranında ise zayiat verdiğini belirtti.

Mariupol kentinde çatışmaların devam ettiğini ifade eden yetkili, Rus ordusunun halen bu kenti ele geçirmeye çalıştığını kaydetti.

Pentagon duyurdu: Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus birliklerin tamamı çekildi Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, tüm Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Çernigiv kentlerinden çekildiğini açıkladı.

Batı medyasından korkunç iddia: Rus birliği kendi komutanlarını tankla ezdi! Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaklaşık bir ay geride kalırken bölgede tansiyon hat safaya çıkmış durumda. Rusya ordusunun işlerin planlandığı gibi gitmediği için ağır bir moral bozukluğuna girdiği iddiaları konuşulurken, savaşla ilgili çok çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. Ortaya atılan son iddia ise herkesi şoke etti. Batılı devletler tarafından verilen bilgiye göre, isyan eden bir Rus birliğinin kendi komutanlarını tankla ezdiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kırım'dan Ukrayna'ya girdi Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus hava indirme ve baskın birlikleri Kırım üzerinden Herson’a girdi." açıklamasını yaptı.