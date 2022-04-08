Türkiye Gazetesi

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde idam mahkumları için "kurşuna dizilme" seçeneğinin yürürlüğe girmesinin ardından ilk infazın bu ay gerçekleştirileceği açıklandı. Güney Carolina Ceza İnfaz Kurumu, eyalette 18 Mart'ta idam edilme yöntemleri arasına eklenen "kurşuna dizilmenin" bu ay uygulanacak idam cezasında "elektrikli sandalye" ile iki seçenekten biri olabileceğini yazılı açıklamayla duyurdu.

İDAM MAHKUMLARI 14 GÜN ÖNCEDEN TERCİHLERİNİ İLETECEKLER

Açıklamada, "silahlı soygun gerçekleştirdiği ve bir market çalışanını öldürdüğü için" idam cezasına çarptırılan Richard Bernard Moore'a kararın bugün bildirileceği, 29 Nisan'da gerçekleştirilecek infaz için mahkumun "kurşuna dizilme" veya "elektrikli sandalye" seçeneklerinden biriyle ilgili tercihini 14 gün öncesinden bildirmesi gerektiği belirtildi.

Öldürücü enjeksiyon ilaçlarının, tedarik edilemediği için infaz seçenekleri arasından çıkarıldığı Güney Carolina'da 57 yaşındaki Moore'un, 2011'den bu yana idam edilecek ilk kişi olduğu bildirildi.

Mayıs 2021'de eyalet, kurşuna dizerek infazı mümkün kılan yasa çıkarmış, Güney Carolina'nın birincil infaz yönteminin elektrikli sandalye olduğu, zehirli enjeksiyon ve idam mangası yönteminin de seçilebileceği kaydedilmişti.

ABD'de Güney Carolina'yla Mississippi, Oklahoma ve Utah olmak üzere üç eyalette daha kurşunla infaz yöntemi uygulanıyor.

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