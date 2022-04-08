Türkiye Gazetesi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, güncel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki diyalog ortamının önemli olduğunu belirten Zelenskiy, "Savaş, tamamen Ukrayna'yı birleştirdi, halkı hükümetle (birleştirdi) ve bu yüzden Ukrayna bu kadar güçlü. Ne yazık ki bu savaş çok sayıda kurban getirdi. Ve bunun etrafında, Ukrayna'yı ve Ukraynalıları korumak için, bu savaş hem Avrupa Birliği'ni hem de dünyayı birleştirdi." dedi.

"UKRAYNA AB İLE AYNI DEĞERLERİ TAŞIYOR"

Zelenskiy, Ukrayna’ya ve Buça'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı Avrupalı yetkililere teşekkür etti.

Bu ziyaretin Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin birlikteliğinin çok güçlü bir işareti olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bu, birlikte çalışacağımızı teyit ediyor. En önemli şey aynı değerleri paylaşmamız. Ve bunun için savaşıyoruz. Özgürlük için, halkımızın hakları için, seçme hakkı için, savunma hakkı için, özgür bir devlette doğma, büyüme ve uzun yaşama hakkı için.” diye konuştu.

"YAPTIRIM PAKETİ YETERLİ DEĞİL"

Zelenskiy, Rusya'ya karşı 5. yaptırım paketini kabul etme kararı için Avrupa Komisyonuna teşekkür ederek, "Ursula von der Leyen'e 5. yaptırım paketi için şahsen minnettarım ama bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Onlar (Ruslar) bizden çok şey aldılar. Bizden hem toprakları hem de insanlarımızı aldılar." diye konuştu.

AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayarak kendilerine yardım etmeleri ve bu yaptırımları daha da artırmaları gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, başka bir şekilde Rusya'nın kimseyi dinlemek istemediğini sözlerine ekledi.

Zelenskiy, Rusya'nın kan donduran planını ifşa etti: Öldüren Ukraynalılarmış gibi gösterecekler Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 44 gündür sürerken, ulusa sesleniş konuşması yapan Zelenskiy, Rusların korkunç planını ifşa etti. Zelenskiy, "Mariupol'deki kurbanları, sanki onları öldüren Rus ordusu değil de Ukraynalılarmış gibi gösterecekler. Sokaklardan cesetleri topluyorlar ve bunları propaganda senaryolarına göre başka yerlerde kullanılabilirler" dedi.

Zelenskiy'den çarpıcı iddia: Rus ordusu taktik değiştirdi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Buça kentindeki olaydan sonra taktik değiştirdiğini iddia etti ve Rusların işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi.

Zelenskiy: Ukrayna 'Büyük İsrail' olacak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Ukrayna İsviçre gibi silahsızlanmayacak; Büyük İsrail olacak. Silahlı kuvvetler sinemalarda, süpermarketlerde olacak, insanlar silah taşıyacak. Halkımın, harika bir büyük ordu olacağını düşünüyorum" dedi.