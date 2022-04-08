Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ilk ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Von der Leyen buradaki konuşmasında "AB'ye giden yolunuz burada başlıyor. Bu ortak zeminde çalışmak için 7 gün 24 saat hizmetinizde olacağız." diye konuştu.

"SİZE OLUPLU CEVAP VERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Zelenskiy'e hitabında "Bugünkü mesajım net. Ukrayna, Avrupa ailesine aittir. Talebinizi yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk. Ve bugün size ilk olumlu cevabı vermek için buradayız." dedi.

Von der Leyen, Zelenskiy'e bir zarf sunarak, içeriğinin gelecek aylarda AB ile üyelik için yapılacak görüşmelerin konusunu içerdiğini belirterek, "AB'ye giden yolunuz burada başlıyor. Bu ortak zeminde çalışmak için 7 gün 24 saat hizmetinizde olacağız." diye konuştu.

Başkan von der Leyen, Rusya'ya ihracatın neredeyse yüzde 71 düştüğünü, ülkede enflasyonun yüzde 20 civarında olduğunu, 700'den fazla özel şirketin ülkeyi terk ettiğini, AB üye ülkelerinin 225 milyar avroluk Rus varlığını dondurduğunu aktardı.

UKRAYNA'YA 500 MİLYON AVRO EK YARDIM

Ukrayna'ya 500 milyon avro ek yardım teklif edileceğini kaydeden von der Leyen, "Bugün 1 milyar avroluk bir destek sağlıyoruz. Bu tutar üç farklı finansal paketten oluşuyor. 120 milyon avro bütçe desteği aktarıyoruz. Acil durum paketimizden 330 milyon avroyu şimdi kullanıma sunacağız. İkisi de hibe. 600 milyon avroluk makro-finansal destek paketinin ikinci yarısına da hız veriyoruz." diye konuştu.

Erdoğan'dan AB'ye üyelik tepkisi: Türkiye'ye de mi savaş açılması lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Ukrayna'ya gösterdiğiniz tutumu Türkiye'ye de gösterin. Yine bir savaşın çıkmasını mı bekliyorlar" sözleriyle AB'ye tepki gösterdi.

AB'den Ukrayna'ya üyelik sinyali Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna'yı kendilerinden gördüklerini söyleyerek, zaman içinde AB'nin içine almak istediklerini belirtti.