Türkiye Gazetesi

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizi döneminde “İstanbul’a atom bombası atalım” söylemleriyle tanınan Rus vekil Vladimir Jirinovski koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Rus vekilin cenazesine katılan Putin, dua ederek tabutun yanına çiçek bırakmıştı. Dünya basınında yer alan haberlerde cenaze törenine katılan Vladimir Putin’in korumasının taşıdığı çantaya dikkat çekildi.

ÇANTASINI YANINDAN AYIRMIYOR

Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşen cenaze töreninde Putin’in gelişi öncesinde güvenlik sebebiyle salonda bulunanlar dışarı çıkarıldı. Korumalar eşliğinde salona gelen Putin’in korumasının elinde taşıdığı çantada Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden sistem olduğu iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Putin’in Ukrayna işgali başladığından beri nükleer savaş ihtimaline karşı çantayı yanından ayırmadığı belirtildi.

Yahudi asıllı Rus politikacı Vladimir Jirinovski

TÜRKİYE-RUSYA UÇAK KRİZİ

2015 yılında Rusya ile Türkiye arasında uçak krizi yaşanmıştı. Rus ordusuna ait bir uçak Suriye'de bulunan Türkmenleri bombalamak için Türkiye'nin hava sahasını defalarca ihlal etmişti. Yapılan bu ihlaller sonrası Rus uçağı düşürülmüştü. Rus uçağının düşürülmesi dünya çapında gündem olurken Vladimir Jirinovski, "Düşürülen uçak karşılığında İstanbul Boğazı'na atom bombası atalım" ifadelerine yer vermişti.

İngiltere'den, Putin'in kızlarına yaptırım İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızını yaptırım listesine ekledi.