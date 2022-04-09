Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 45 gün geride kalırken, dün Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus ordusu tarafından roketli saldırı gerçekleşmişti. Saldırılarda 50 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Olayın yankıları devam ederken, Ukrayna lideri Zelenski’den çok sert açıklamalar geldi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın acımasız saldırılarında 5 çocuğun hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 52’ye yükseldiği belirtildi. Aynı zamanda saldırıda 16'sı çocuk olmak üzere 96 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

DOKTOR SAYISI YETERSİZ

Saldırılarla ilgili konuşan Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, yaralıların çoğunun durumu ağır olduğunu ve bazılarının kollarını kaybettiklerini açıkladı. Gonçarenko, hastanelerin yaralıları tedavi için yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söyledi.

“RUSLAR SİVİLLERE SALDIRIYOR”

Saldırıyla ilgili Telegram’dan açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Binlerce sivil Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular. Ruslar yöntemlerini terk etmiyor. Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

RUSYA SALDIRIYI ÜSTLENMEDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Kramatorsk şehrindeki tren garına yapılan füze saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rusya Savunma Bakanlığının, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Toçka-U füzesini kullanmadığı ile ilgili açıklamanın dikkate alınması gerektiğini belirten Peskov, "Silahlı kuvvetlerimiz bu tür bir füze kullanmıyor ve Kramatorsk'ta bugün için herhangi bir muharebe görevi yoktu, planlanmamıştı. Bu açıklamadan hareket edilmelidir." diye konuştu.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.

AB'den Rusya'ya enerji yaptırımı! Kömür ithalatı yasaklandı Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul etti.

Rusya'dan şoke eden saldırı cevabı: Onları Ukrayna vurdu Ukrayna'da tahliye için Kramatorsk'teki tren garında bekleyen 4'ü çocuk 39 sivil Rus güçlerinin füze saldırısında hayatını kaybetmişti. 100'lerce sivilin de yaralandığı saldırıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Kramatorsk’taki tren garına saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik tarafından düzenlendi" denildi.