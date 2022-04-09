Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında tüm şiddetiyle devam eden savaşta yeni gelişmeler yaşandı. Yapılan bir takım anlaşmalar neticesinde alınan esir değişimi kararının üçüncüsü bugün gerçekleştirildi.

12 ASKER VE 14 SİVİL EVİNE DÖNDÜ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talimatıyla bugün üçüncü esir değişiminin yapıldığını belirtti.

Değişim kapsamında 26 Ukraynalının serbest bırakıldığını belirten Vereşçuk, 12 asker ve 14 sivilin evine döndüğünü aktardı.

Putin'e bir darbe daha: 9. komutanını da kaybetti, Ukrayna çarpı atıp duyurdu Ukrayna savaşında beklenmedik kayıplar yaşayan Putin, 9. komutanını da kaybederek büyük bir şok yaşadı. Ukrayna üzerine çarpı atıp paylaştığı fotoğrafla, Rus Ordusunun 59. Muhafız Tank Alayı'nın komutanı Alexander Bespalov öldürüldüğünü duyurdu.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.

Ukrayna'daki tren istasyonu saldırısında ölü sayısı 50'ye çıktı Rusya, Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonunu vurdu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Ölenlerin arasında çocuklar da var...

Rusya'dan şoke eden saldırı cevabı: Onları Ukrayna vurdu Ukrayna'da tahliye için Kramatorsk'teki tren garında bekleyen 4'ü çocuk 39 sivil Rus güçlerinin füze saldırısında hayatını kaybetmişti. 100'lerce sivilin de yaralandığı saldırıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Kramatorsk’taki tren garına saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik tarafından düzenlendi" denildi.