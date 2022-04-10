Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

TBMM Dışişleri Komisyonunda sunum yapan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren “7 milyon diasporamız olduğunu ifade edebiliriz, 2 milyon genç nüfusumuz var, kabaca 25 yaş altı. Şu an 5’inci neslin çocukluklarını geçirmekte olduğunu görüyoruz, artık 5 ’inci nesle geldik. Yurt dışında 3 milyon seçmenimiz var, diasporalar arasında 1,5 milyon ve yüzde 50 katılımla en yüksek seçimlere katılımda Türk diasporası birinci “dedi.

Türk vatandaşları, 60 ülkedeki 123 temsilcilikte oy kullanabiliyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, ilk kez Ağustos 2014’te yapılan Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Ardından sırasıyla; 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri, 1 Kasım 2015 Genel Seçimler, 16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu ve 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen genel seçimde oy kullandı. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki verilere göre, kayıtlı Türk seçmen sayısında 1 milyon 443 bin 585 kişiyle Almanya ilk sırada geliyor. Almanya’yı 340 bin 751 seçmenle Fransa, 260 bin 264 seçmenle Hollanda, 142 bin 463 seçmenle Belçika, 106 bin 657 seçmenle Avusturya, 106 bin 301 seçmenle ABD, 99 bin 250 seçmenle Birleşik Krallık ve 98 bin 929 seçmenle İsviçre takip ediyor. Katılım oranlarına bakıldığında ise, Belçika’da yüzde 57,86, İsviçre’de yüzde 56,7, Avusturya’da yüzde 51,82, Fransa’da 50,15, Hollanda’da 50,1, Almanya’da yüzde 49,74, ABD’de yüzde 34,88 oldu.

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