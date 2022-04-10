Türkiye Gazetesi

Karabağ savaşıyla yıldızı parlayan Bayraktar, Rusya ile Ukrayna savaşındaki etkisiyle dünyanın gündemine oturdu. Ukrayna halkı tarafından adına şarkılar yazılan Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı bir ülkenin daha radarına girdi.

BİR ÜLKE DAHA BAYRAKTAR İÇİN SIRAYA GİRDİ

Bayraktar TB2 SİHA’ların savaştaki başarılarından etkilenen Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye’den Bayraktar satın almak istedi. Sırbistan Ordusu'nun Pasuljanski Livadi'de düzenlediği "Ateş Kalkanı 2022 Tatbikatı" sonrasında basına açıklamada bulunan Vucic, ülkesinin Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacağını söyledi.

“ERDOĞAN’DAN SÖZ ALDIM”

Bayraktar’lar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiğini ve satın almak istediklerini belirten Vucic, "Erdoğan bana bunları alabileceğimize dair söz verdi. Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" dedi.

“TÜRK ÜRETİCİLERİNİ ÖVMEK ZORUNDAYIM”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp Ordusu’nun "Sparrow" insansız hava araçlarına ve daha az yıkıcı güce sahip CH92'ye sahip olduğu ancak daha büyük yıkıcı güce sahip CH95 uçaklarının tedarik edilmesi gerektiğini vurguladı. 2010 yılında Vucic ilk kez Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 SİHA ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

2 yıl önceki açıklamasında Vucic, "İHA sistemlerine çok ilgi duyuyoruz ve gelecekte kesinlikle daha fazlasını alacağız. Türk tarafı ile bir anlaşmaya varacak mıyız, göreceğiz. Her halükarda bunlar çok iyi İHA'lar, Türk üreticileri övmek zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.

Alman askeri uzmanların tercihi Bayraktar: İsrail’den değil Türkiye’den SİHA alın Alman Die Welt gazetesinde çarpıcı bir SİHA analizi yer aldı. Analizde ilk kez SİHA almaya hazırlanan Alman hükümetine, İsrail SİHA’sı yerine Türk SİHA’sının tercih edilmesi gerektiği önerildi.

ABD Kongresinden Biden'a mektup: Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 verin ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Joe Biden'a Ukrayna'ya yardımların sürmesi için mektup yazdı. Mektupta, Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları (İHA) temin edilmesi gerektiği vurgulandı.

Selçuk Bayraktar CNN International'a konuştu: Çocuklar ölürken övünmek istemiyorum Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişiminde adeta destan yazan Bayraktar TB2'ler Amerikan basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. BAYKAR'ın üretim tesislerine giden CNN International ekibi Selçuk Bayraktar ile konuştu. "İnsanların hayatlarını kurtarmakla övünmek istemiyorum" diyen Bayraktar, "TB2'ler bence direnişin sembollerinden biri ve Ukraynalılara umut veriyor" dedi.