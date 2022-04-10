Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminde 45 gün geride kaldı. Rus ordusu, Ukrayna’da ilerleyişinde yoğun bir direniş ile karşılaştı. Kremlin’den yapılan açıklamada da, Ukrayna’da ciddi kayıplar verildiği doğrulandı. ABD basınınından Washington Post gazetesi Rus ordusunun neden başarısız olduğu sorusunu sordu. İşte askeri uzmanlar tarafından belirlenen 9 önemli hata.

1- UKRAYNALILARI HAFİFE ALMA

Gazeteye göre belirlenen en büyük hataların başında Ukraynalıların direnme ve irade kapasitesini hafife almak geliyor. Rus birlikleri Ukrayna’da hızlı bir başarı sağlayacaklarını düşünürken, Ukraynalılar Rus ilerleyişine karşılık yoğun bir direniş ile karşılık verdiler. Rusların bu konuda başarısızlığı Ukraynalıları hafife almaktan kaynaklanıyor.

2- ASKERLERİNİ YETERİNCE HAZIRLAMAMAK

Yakalanan Rus askeleri ifadelerinde, kendilerine Ukrayna’yı işgal edeceklerinin söylenmediğini açıklıyorlar. Bu durum gösteriyor ki, Rus askerleri bu durumdan habersiz oldukları için psikolojik olarak hazır değildi. Bir başka unsur ise Rus ordusunun kayıplarının büyüklüğü de askerlerin morallerini bozdu.



Rus askerlerinin yakıtları olduğu için yol kenarlarında mahsur kaldı.

3- ERZAK YETERSİZLİĞİ VE DOĞRU MALZEME OLMAYIŞI

Rus birliklerinin karşılaştıkları koşullar için tamamen hazırlıksız oldukları görülüyor. Kiev’e giren askeri birlikler, 2 haftalık erzak getirdi ve bunlar hızla tükendi. Rus askerlerinin yakıtları olduğu için yol kenarlarında mahsur kaldıkları ve aç askerlerin dükkanları yağmaladığını ve tavukları çaldığını gösteren videolar ortaya çıktı.

4- LOJİSTİK BAŞARISIZLIK

Rus birlikleri, Ukrayna’da hızla ilerlerken yiyecek ve diğer malzemeleri tükendiğinde üstlerinin ikmal için hiçbir planı yoktu. Yakıtlar bittiğinde tanklarda durdu.

5- UKRAYNA’NIN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ KALDIRAMADI

Rus birliklerinin Ukrayna’ya gönderilmeden önce, Ukrayna hava savunma sistemlerinin yok edileceğini bekliyorlardı. Hava desteği olmadan içeri girdiler. Gazetede bu durumu, komutanların çok az direnişle karşılaşacakları yönünde yanlış hesaplamasından kaynaklanmış olabileceği olarak açıklıyor. Yazıda, Ukrayna’da askeri uçaklar savaşın 45 günü geride bırakmasına rağmen hala havada olduğuna dikkat çekiyor

6- ÇOK FAZLA CEPHEYE SALDIRIDA BULUNMAK

Ukrayna’da ilk istila 4 cephede başladı. Rusya’nın ele geçirmeye çalıştığı toprak, kuzeyde Kiev’e doğru, kuzeydoğuda Harkov, doğu ve güneyde ise Kırım olarak başladı.

Ukranalıların direnişi başladığında zaten birlikler ülkenin sınırları boyunca dizildiler ve zaten yetersiz olan tedarik hatları da uzadı.

7- GÜVENLİ OLMAYAN İLETİŞİM KULLANMA

Ruslar iletişim kurmak için, cep telefonlarından v e eski moda radyoları kullanarak büyük bir savaş giriştiler. Ukraynalılar, savaş alanındaki Rus hareketleriyle ilgili mesajları engelleyebildi. Gazeteye göre öldürülen yedi Rus generallerin bir kısmı, Ukraynalıların konumlarıyla ilgili mesajları ele geçirmesinden nedeniyle öldü.

8- EMİR-KOMUTA OLMADAN İLERLEME

Rusya’nın bir diğer eksikliği ise merkezleşmiş ordusunun karadaki askerlere karar verme veya emir verme yetkisi vermediğini belirtiyor. Hızla zorlukla karşılaşan birlikler Moskova’daki üstlerinden emir beklemek zorunda olduğu için yeni koşullara uyum sağlayabilmek için vites değiştiremediler.

9- B PLANININ OLMAMASI

Rusya Ukrayna’ya işgale başlamadan evvel direnişle karşılacakları bir senayoya hazırlıklı değildi. Yapılanlar ve görünüşe göre, hiçbir yedek planları yoktu. Direnişle karşılaşmalarına yönelik B planları olmayan Rus birlikleri, başlangıçtaki gibi ilerlemeye devam etti. Bu da onları kolay hedef haline getirdi.

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