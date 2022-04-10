Türkiye Gazetesi

Başbakan İmran Han’a karşı güvensizlik oylaması için toplanan Pakistan Meclisi’nde 142’ye karşı 199 oyla kaybeden İmran Han hükümeti düşürüldü. Oylama öncesi Meclis Başkanı Asad Kayser ve Başbakan Yardımcısı Kasım Suri istifa etti. Meclis oturumunu muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan milletvekili Ayaz Sadık yönetti. Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan’da verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önü açılmıştı.

MECLİS ÜSTÜNLÜĞÜ MUHALEFETİN ELİNE GEÇTİ

İmran Han'ın ittifak kurduğu ve Meclis'te 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti. Öte yandan iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı.

HÜKÜMETİN DÜŞMESİNİN ARKASINDA ABD VAR

Pakistan’da güvensizlik oylamasıyla görevden alınan ilk başbakan olan İmran Han hükümetin düşürme girişimi ardında ABD olduğunu iddia ederek, "Parlamento üyelerinden birkaçı birkaç ay önce ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine gitti ve orada kendilerine Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirileceği söylendi." ifadelerini kullanmıştı.

ŞAHBAZ ŞERİF TÜRKİYE İLİŞKİSİ

Han, Pakistan'da "ithal edilmiş" bir hükümeti asla kabul etmeyeceğini belirterek, 10 Nisan akşamı için tüm ülkeyi sokaklara çağırmıştı. Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı. İmran Han hükümetinin düşürülmesiyle birlikte Pakistan'da Şahbaz Şerif'in Başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şahbaz Şerif, Türkiye ile sıcak ilişkilere sahip bir isim.

ŞAHBAZ ŞERİF KİMDİR?

Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanlığı görevini yürüttüğü dönemde Türkiye'nin isteği doğrultusunda FETÖ'nün okullarına karşı net bir tavır ortaya koyan Şahbaz Şerif, tüm okulların yönetimini ele almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan her zaman övgüyle bahseden Şahbaz Şerif, Türkiye ile Pakistan arasında eşi olmayan bir kardeşlik hukukun yaşandığını söylüyor.

Pakistan'da oylama sonucu belli oldu! İmran Han hükümeti düştü Pakistan'da Başbakan İmran Han’a karşı güvensizlik oylamasının hemen öncesinde Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser istifa etti.