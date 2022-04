Türkiye Gazetesi

Komedyen Chris Rock, Oscar törenini sunarken sahnede ünlü aktör Will Smith tarafından tokatlanınca "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" diyerek işi pişkinliğe vurmuştu. Smith’ten şikayetçi olmayan Rock olayı hafife almaya devam ediyor.

"İŞİTME DUYUM GERİ GELDİ"

Ünlü komedyen, California’daki Fantasy Springs Resort Casino’daki şovunda da “Will Smith’in tokatı sonrası işitme duyum geri geldi” diye şaka yaptı. Rock, şovuna devam edeceğini, artık bu konuya değinmeyeceğini söyledi. Akademi, Will Smith'i Oscar galasından ve Akademi etkinliklerinden 10 yıl boyunca men etti.

