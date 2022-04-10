Türkiye Gazetesi

ABD’de siyasete atılan ünlü Türk Doktor Mehmet Öz’e eski ABD başkanı Donald Trump’tan destek geldi. Pensylvania eyaletinden aday olan Öz’e destek vereceğini söyleyen Trump yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Pensylvania eyaletinin sakinleri, zeki ve çok iyi bilinen bir doktor olan Mehmet Öz'ü ABD Senatosuna seçerek ABD'yi korumak için çok iyi bir fırsata sahip.”

DONAL TRUMP’TAN ÖZ’E DESTEK

Trump sözlerinin devamında “ABD'ye akla hayale gelmez zararlar verme peşinde olan radikal solcu Demokratlara karşı Mehmet Öz genel seçimleri kazanabilme şansı son derece yüksek bir kişidir” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN PARTİSİNDEN ADAY OLDU

Doktor Öz ABD Senatosuna girebilmek için eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını koyma kararı almıştı. Öz, yayınladığı bir video ile Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya eyaletinden Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.

DOKTOR ÖZ’ÜN PROGRAMI KALDIRILDI

ABD yasaları gereği 61 yaşındaki Öz'ün televizyon programı aday olduğu Pensilvanya ve komşu eyaletlerde yayından kaldırıldı. Öz'ün programına uygulanan bu yasak seçim bitene kadar devam edecek.

ABD’de siyasete atılan ünlü doktor Mehmet Öz’ün gizli serveti ortaya çıktı! ABD’de siyaset hayatına atılan DR. Mehmet Öz’ün kişisel servetinin 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında olduğu ortaya çıktı. Sahip olduğu evlerin değeri ise dikkat çekti.