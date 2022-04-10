Türkiye Gazetesi

İngiltere’de eski asker Mark Nicholson (53), bir müşterisinin evinde Fransız kapı üzerinde çalışırken aniden elindeki elmas kesici cihazla boğazını kesti. Cinderford’da bıçağın gırtlağını kesmesinden birkaç milimetre farkla kurtulan Nicholson, feci olayı şöyle anlattı: "Kapıya pencere monte ediyordum. Ayağım, müşterinin zemini korumak için koyduğu kalaslara takıldı. Dengemi sağlamaya çalışırken düştüm ve bıçak boynuma saplandı.

"HAYATTA KALDIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"

Ellerimi boğazıma götürdüğümde ıslaklık hissettim. Ellerimi bıraktım, bir kova kan yere döküldü.” Kan fışkırmadığı için büyük bir atardamarının kesilmediğini bildiğini belirten Nicholson, "Hemen hayatta kalma moduna girdim. Ordudayken öğrendiğim ilkyardım bilgilerini uyguladım. Hayatta kaldığım için şanslıyım” dedi. İki buçuk saatlik ameliyat geçiren Nicholson’un boğazına 20 dikiş atıldı. Nicholson bir hafta boyunca yiyip içemedi, sadece dudaklarını ıslatmak için pamuklu çubuk kullandı.

Bu bitki sadece elmas bulunan yerde yetişiyor Liberya’da dikenli, palmiye benzeri bir bitki, ancak içinde elmas bulunan kayalıklarda yetişiyor.