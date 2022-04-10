Türkiye Gazetesi

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için oy verme işlemi başladı. Fransa’da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemine 48,5 milyon seçmenin katılması bekleniyor. İlk turda 4’ü kadın toplam 12 aday yarıştığı seçim anketleri mevcut Cumhurbaşkanı Macron'u işaret ediyor.

Adaylardan biri olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour gündeme sık sık İslamofobik sözleriyle geliyordu. Cumhurbaşkanı olduğu zaman müslümanları sınır dışı edeceğini söylemişti. Zemmour, oyunu kullanmak için başkent Paris’in 8. bölgesindeki Roquepine Spor Salonu'na geldi.

'UTANÇ KAYNAĞISIN'

Aşırı sağcı aday Zemmour, oyunu kullanmak için salona girdiği esnada yakınlarına yaklaşan bir kişi, Zemmour’a "utanç kaynağısın" diyerek seslendi. Aşırı sağcı aday Zemmour’un oy kullandığı seçim bürosu önünde bulunan kampanya afişleri de tahrip edildi.

MÜSLÜMAN VE BAŞÖRTÜ KARŞITI

Seçim programında İslam, göçmen, Müslüman ve başörtü karşıtı vaatleriyle öne çıkan Zemmour, seçildiği takdirde ilk iş olarak aralarında göçmen kökenli Fransızların da olduğu 1 milyon kişiyi sınır dışı edeceğini açıklamıştı. Zemmour, aşırı muhafazakar, İslam ve göçmen karşıtı, milliyetçi ve ulus-devlet anlayışını benimseyen isim olarak öne çıkıyor.

Kendisi de Cezayir kökenli Yahudi göçmeni olan Zemmour, Müslümanlardan, dini değerlerini bırakmalarını ve "Fransız değerlerini" benimsemelerini istiyor.

NEFRETİ KÖRÜKLEDİĞİ GEREKÇESİYLE PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Zemmour, Eylül 2019'da bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin avro para cezası çarptırıldı.

Mahkeme, programda Müslümanlara İslam ve Fransa arasında bir seçim yapması gerektiğini, banliyölerde başörtülü Müslüman kadınların Fransa'da İslam hakimiyeti kurmak istediğini ileri süren Zemmour'un bu açıklamalarının ayrımcılık içerdiğine hükmetti.

Fransa’da halk sandık başında Fransa’da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemine 48,5 milyon seçmenin katılması bekleniyor.

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