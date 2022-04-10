Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden’ı "bunamış yaşlı adam" olarak nitelendirdi. Biden için "dil sürçmesiyle tanınan bir başkan" yorumunun yapıldığı ve daha sonra ismi verilmediği haberde, "böyle bir adamın iktidarda olduğu ABD’nin geleceği kasvetli" denildi.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Rusya ile Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ederken, geçtiğimiz günlerde Buça’da yaşanan katliama ilişkin sivillerin öldürülmesine tepki gösteren Biden’a, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan bir haberde, "bunamış yaşlı adam" ifadesini kullandı.

Haberde, "Bu tür açıklamalar sadece saldırganlık ve komplo kurmada usta olan Yankees’in torunları tarafından yapılabilir." ifadesine yer verildi.

Biden için "dil sürçmesiyle tanınan bir başkan" yorumunun yapıldığı ve daha sonra ismi verilmediği haberde, "böyle bir adamın iktidarda olduğu ABD’nin geleceği kasvetli" denildi.

OBAMA’YI DA ELEŞTİRMİŞTİ

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, daha önce de yabancı liderlere yönelik hakaret derecesine varan eleştirilerde bulunmuştu.

Pyongyang yönetimi, eski ABD Başkanı Barack Obama için "tropikal ormandaki maymun" benzetmesini yapmıştı.

ABD Başkanı Biden: Buça'daki katliamın hesabı sorulmalı ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının bitmekten uzak olduğunu söyledi. Biden, Buça şehrinde işlenenlerin "savaş suçu" olduğunu ve uluslararası toplumun sorumlularından bunun hesabını sorması gerektiğini belirtti.

ABD Kongresinden Biden'a mektup: Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 verin ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Joe Biden'a Ukrayna'ya yardımların sürmesi için mektup yazdı. Mektupta, Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları (İHA) temin edilmesi gerektiği vurgulandı.

