Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentindeki kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezardan cesetler çıkartılmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Bucha’daki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeninin çıkartılmasının ardından bugün de çok sayıda cesede ulaşıldı. Cesetler vinç yardımıyla çıkartılırken, ceset torbasına koyulan cansız bedenler, kilisenin bahçesine dizildi.
Buça'daki sivil katliamının telsiz kayıtları ortaya çıktı Bir Alman dergisi Ukrayna'daki Rus askerlerinin Buça'daki katliamı telsiz mesajlarında birbirleriyle konuştuklarını yazdı. Askerlerin vahşet ve günlük yaşamlarına dair konuşmalar yaptıkları iddia edildi.
ABD Başkanı Biden: Buça'daki katliamın hesabı sorulmalı ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının bitmekten uzak olduğunu söyledi. Biden, Buça şehrinde işlenenlerin "savaş suçu" olduğunu ve uluslararası toplumun sorumlularından bunun hesabını sorması gerektiğini belirtti.