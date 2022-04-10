Türkiye Gazetesi

Tayvan’ın güneydoğusunda bulunan Pintung şehrinde yılın ilk mavi yüzgeçli ton balığı rekor fiyata satıldı. Sezonun açılış gününde kaptan Chen Chin-Ping’in yakaladığı 208 santimetre boyunda ve 210,6 kilogram ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı, 2 milyon 121 bin NTD (1 milyon 87 bin TL) fiyata alıcı buldu. Bu, Tayvan’da şimdiye dek satılan en pahalı ton balığı olarak kayıtlara geçti.

LOKANTADA SATILACAK

En yüksek fiyatı veren Jiazhen Seafood Restaurant sahibi Hsiao Shou-fa, 13 yaşında balıkçılık yaparak iş hayatına atıldığını ve bu işin bütün zorluklarını bildiğini söyledi. Vermiş olduğu yüksek teklifin balıkçılara olan saygısı ve bir nevi gönül bağı olduğunu belirten Hsiao, balığı lokantasına götürüp müşterilerine sunacağını aktardı.

"BALIKÇILIĞIMIZI BÜTÜN DÜNYA BİLİYOR"

Pintung Belediye Başkanı Pan Men-an da ton balığı sezonunun başladığını ve bu endüstrinin bölgeye büyük katkı sağladığını söyledi. Pan, bölgedeki balıkçılık endüstrisinin uzun yıllardır Pingtung’un bütün dünya tarafından tanınmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, diğer sektörler içinde bir lokomotif görevi gördüğünü belirtti.

PORSİYONU 2 BİN 500 TL

Rekor fiyata satılan ton balığını tatmak isteyen müşteriler 7 parçadan oluşan porsiyonu için en az 2 bin 500 lira ödemek zorunda kalacak. Sadece ufak bir dilim için ise 200 lirayı gözden çıkarmaları gerekecek.

Bu balığın fiyatı 4.600 TL Sinop'ta ağlara iki adet dev kalkan balığı takıldı. Balıkların toplam fiyatı 9 bin TL'yi geçiyor.

Bir yılda 200 gram ton balığı yiyoruz! Türkiye ton balığını pandemide daha çok sevdi. 2015’ten bu yana yaklaşık her yıl yüzde 40 büyüyen pazarda geçen yıl rekor yaşandı.

Ölmek üzere olan 3 ton balığı kovalarla taşıdılar Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erçek Gölü’nde yaşayan inci kefalinin göç ettiği tatlı su kaynağının kesilmesi nedeniyle ölüm tehlikesi geçiren balıklar için seferber oldu.