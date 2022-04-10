Türkiye Gazetesi

Pakistan ordusu, İmran Han’ın hükümetinin düşmesinin ardından başbakanlık görevi için 2 adayın ismi ön plana çıktı. Pakistan ordusu, BBC'nin Kara Kuvvetleri Komutanı'nın görevden alınma kararının uygulanmadığı yönündeki haberini yalanladı.

DEZENFORMASYONUN PARÇASI

BBC Urdu’nun eski Başbakan İmran Han’ın dün akşam Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva’yı görevden aldığı ancak bunun işleme konulmadığı yönündeki haberinin asılsız olduğunu bildirdi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, BBC Urdu’nun haberi tamamen asılsız ve yalanlarla dolu olarak nitelendirildi.

Açıklamada, BBC Urdu'nun haberinde gerçeklik bulunmadığı vurgulanarak, bunun organize bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu ve BBC yetkilileriyle iletişime geçildiği aktarıldı.

'BAŞBAKANLIK'A GİTTİ' İDDİASI

BBC Urdu’nun haberinde, eski Başbakan Han’ın Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva’yı dün akşam görevden aldığı ancak bunun Savunma Bakanlığı tarafından işleme konulmadığı iddia edilmişti.

Haberde, Bacva’nın beraberindeki askerlerle, helikopterle Başbakanlık konutuna gittiği ve eski Başbakan Han’ın bu ziyareti beklemediği öne sürülmüştü. Geo News televizyonunun kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Han’ın bu iddiaları reddettiği aktarıldı.

BAŞBAKANLIK İÇİN 2 ADAY

İmran Han'dan boşalan başbakanlık koltuğu için yarın mecliste gerçekleştirilecek seçimde 2 isim aday oldu. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif ve İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başbakanlık için Meclis Başkanlığına başvuru yaptı.

Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran muhalefet bloğunun adayı Şerif'in başbakanlık ipini göğüsleyeceği öngörülüyor. Ulusal Meclis kurallarına göre başbakanlık koltuğunun boşalması halinde meclisin tartışma veya başka bir iş yapmadan yeni Müslüman bir başbakan seçmesi gerekiyor. Başbakanlık için başvuran milletvekillerinden çoğunluk sınırı olan 172 ve üzerinde oy alan aday başbakan seçiliyor.

Pakistan'da yeni başbakan yarın seçilecek Pakistan’da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından yarın mecliste yeni başbakan seçilecek.

Pakistan’da görevden alınan İmran Han’ın yerine Şahbaz Şerif’in gelmesi bekleniyor Pakistan Ulusal Meclisi’nde güven oylamasında yeterli güven oyu alamayan Başbakan İmran han görevden alınırken Şahbaz Şerif'in Başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan her zaman övgüyle bahseden Şahbaz Şerif, Türkiye ile sıcak ilişkilere sahip.

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