Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 47. güne girdi. Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’da olanlardan Ukrayna’yı sorumlu tuttuğunu duyurdu.

Zelenskiy, Rusya’nın olan bitenin sorumluluğunu Ukrayna’ya yüklediğinin altını çizdi ve açıklamasında "Rus agresifliği altında Ukrayna’da savaşın bir haftası daha bitiyor. Biz kendimizi koruyoruz. Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketini hayata geçiriyoruz. Biz topraklarımıza gelen ve insanlarımızı öldüren herkesi cezalandırmaya çalışıyoruz. Ruslar dünyayla iletişimlerini kaybettiler ve bizim suçlu olduğumuzu iddia ediyorlar. Tüm dünya onların suçlu olduğunu biliyor. Bucha’da olanlardan sanki biz sorumluyuz. Kramatorsk saldırısını bizim yaptığımızı söylüyorlar. Oysaki onların propaganda araçları haberlerini yaptı ve roket onlar tarafından işgal edilen yerden atıldı. Savaşın 6 haftasında hiç sivil yerlere saldırmadıklarını söylüyorlar" şeklinde konuştu

’DOĞRUYU KABUL ETMELERİ GEREKEN GÜN GELECEK’

Mücadelenin doğrunun zaferiyle sonuçlanacağını belirten Zelenskiy, "Donbas’ta hayatı mahvettiler sanki biz suçluyuz, çocukları kadınları öldürdüler sekiz sene. Tüm bunlar korkular yüzünden meydana geldi. Korku büyürse katliama döner. Daha sonra tüm dünyanın buna alışmasını isterler. Ukrayna tüm bunları durduracak. Rusların korkusuna hiçbir şey yardımcı olamayacak. Doğruyu kabul etmeleri gereken gün gelecek. Bunun için tüm diploması alanında çalışmalarımız var. Rus ordusu bize saldırabilir biz hazır olarak cevap vereceğiz ve uluslarası arenadan silah almaya devam edeceğiz. Ben parlamento açıklamalarına ve diğer ülke vatandaşlarıyla görüşmelerime devam edeceğim. Ukrayna’ya maddi yardımlar sağlayacağız. Daha fazla yaptırımlar olacak adalet için. Askeri savaş suçlusu Rus askerlerin nasıl yargılanacaklarını, Rusya’ya nasıl yaptırımı arttırabiliriz onları konuştuk. Doğru kazanacak, Ukrayna kazanacak" ifadelerini kullandı

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