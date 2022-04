Türkiye Gazetesi

Primeval Foods isimli et şirketi, laboratuvarda et üretimi yaparak hayvanların kesilmesini önlemeyi amaçlıyor. Vahşi doğada safariye çıkmak ve nesli tükenmekte olan hayvanları öldürmek yerine, laboratuvarda hücrelerden et geliştirmeye başladı.

Futurism'in haberine göre, şirketin potansiyel müşterilerinin vahşi doğadaki hayvanların etlerini hiç tatmadığı düşünüldüğünde bu yaklaşımın oldukça mantıklı olduğunu ileri sürüyor. Bununla birlikte, Primeval Foods şimdiden İngiltere'nin başkenti Londra'da birkaç Michelin yıldızlı restoran ile anlaşarak etleri piyasaya sürdü.

Ekip, "Laboratuvar eti, doğaya ve hayvanlara zarar vermeden herhangi bir türden yiyecek üretmemize izin veriyor" şeklinde bir açıklama yaparak durumu özetledi. Ancak laboratuvarda yetiştirilen diğer et alternatiflerinin tümü olmasa da çoğunda olduğu gibi, süreç asgari düzeyde de olsa hala canlı hayvanlara dayanıyor.

Şirket, etleri nasıl yaptıklarını ise, "En sağlıklı vahşi hayvanlardan küçük bir doku örneği seçiyoruz; bu arada, hayatlarının tadını çıkarmaya devam ediyorlar" diyerek açıklıyor. Laboratuvar eti üreten şirkete göre, büyük kediler 'benzersiz bir amino asit ve protein profiline' sahipken, fillerin 'kas dokularında daha fazla yağlılık' var ve bu da şirkete göre 'olağanüstü bir umami deneyimi' sağlıyor.

Primeval Foods'un ana şirketi yönetici ortağı Yılmaz Bora, FoodNavigator'a "Şu anda Sibirya kaplanı, leopar, kara panter, Bengal kaplanı, beyaz aslan, aslan ve zebra üzerinde çalışıyoruz" dedi.

