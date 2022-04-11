Türkiye Gazetesi

Küresel anlamda etkileri ile tüm yaşamı etkileyen Rusya-Ukrayna savaşında 47 gün geride kaldı. Binlerce can kaybına, bir o kadar yaralanmaya ve miyonlarca insanın da mülteci konumuna düşmesine neden olan çatışmalar devam ediyor. Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilirken güney ve güney doğu şehirlerine saldırılarını sürdürüyor.

Sahada iki ülkenin askerlerinin yanı sıra gönüllüler ve Rusya'ya bağlı Çeçen kuvvetler de çarpışıyor.

KADİROV'DAN HEDEF AÇIKLAMASI

Savaşın ilk gününden itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek açıklamaları ve ateşli söylemleriyle dikkat çeken Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, yeni açıklamalarda bulundu.

Daha önce askerlerini motive ettiği konuşmaları paylaşarak Putin'e bağlılığını ifade eden Kadirov, bugün Telegram hesabından paylaştığı videoda, Rusya'nın hedefinin sadece Ukrayna'nın doğu şehirleri değil Kiev'i de ele geçirmek olduğunu söyledi.

"KİEV'İ ALACAĞIZ"

Kadirov videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini tamamen özgürleştireceklerini, daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını söyledi.

Kadirov, "Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak." ifadelerini kullandı.

Rus lider Putin'in en çok güvendiği isimlerden biri olan Kadirov, Ukrayna savaşına verdiği büyük destekten sonra korgeneral rütbesi ile ödüllendirilmişti.

Kadirov ve Putin ters düştü! Kadirov, Kremlin'i hedef aldı Çeçen lider Kadirov, Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov'u hedef aldı. Kadirov, "Bu konuda bir şeyler yapılmalı" diyerek Peskov'u savaşın ortasında bile gerçek bir vatansever gibi davranmamakla suçladı.

Çeçen lider Kadirov, 14 yaşındaki oğlu Adam'ı Mariupol'e savaşmaya gönderdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 35. güne girilirken, Rus lider Putin'e verdiği destekle tanınan Çeçen lider Kadirov'dan akılalmaz bir hamle daha geldi. 12 çocuğundan biri olan 14 yaşındaki oğlu Adam'ı şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol'de savaşmaya gönderen Kadirov, oğlunun başarıyı ve silah arkadaşlarının ihtiyaçlarını ilk elden öğrenmesini istediğini belirtti.

Putin Çeçen lider Kadirov’a korgeneral rütbesi verdi! Rus medyasında yer alan haberlere göre Vladimir Putin ile yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’a korgeneral rütbesi verildiği açıklandı. Kadirov’un rütbe aldığı için Ukrayna’da kendi birliklerini komuta etmesi bekleniyor.