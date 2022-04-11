ABD'nin New York kentinin kalbindeki Times Meydanı'nda meydana gelen patlama paniğe yol açtı. Bombalı saldırı olduğu zannedilen patlamanın rögarlardan kaynaklı olduğu ortaya çıktı.
New York'un ünlü Times Meydanı'nda patlama sesi duyuldu. Çevredekiler olayı bombalı saldırı zannederek panikle kaçmaya başladı. Korku dolu anlar amatör kameralara yansırken, acil durum ve polis ekipleri bölgenin bir bölümünü kapattı.
Yetkililer üç farklı rögarda patlama meydana geldiğini açıklarken, New York İtfaiyesi (FDNY) olaya müdahale etti. Rögar kaynaklı patlamanın nedenine yönelik bilgi paylaşılmadı.
ABD'nin Times Meydanı'nda bir ilk! Müslümanlar teravih namazı kıldı Amerika Birleşik Devletleri’nde Times Meydanı’nda tarihte ilk kez teravih namazı kılındı.
Ukraynalı yetkililer açıkladı: New York Times muhabiri çatışmalarda hayatını kaybetti
Rusya-Ukrayna savaşının 18. gününde bölgeden sıcak çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rus güçleri bugün Ukrayna'nın Lviv kentini hedef aldı. Üst üste bölgeye füze fırlatan Rus ordusu, toplam 8 füze fırlattı. Saldırılarda 35 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda Ukrayna'nın başkenti Kiev'in İrpin bölgesinde süren çatışmalarda, New York Times muhabiri Brent Renaud'in hayatını kaybettiği açıklandı.