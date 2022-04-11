Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 1 ayı aşkın bir süredir devam ederken Rusya hakkında alınan yaptırım kararları Rus ekonomisini ister istemez etkiledi. Savaşın mali gücü ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle alınan yaptırım kararları Rus ekonomisini doğrudan etkiledi. Ekonomistlere göre Rus ekonomisi küçülme yolunda ilerliyor.

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya (ECA) Bölgesi'ne yönelik hazırladığı Ekonomik Güncelleme Raporu'nun son sayısını yayımladı. Buna göre, bölge ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2022 için 7,1 puan azaltılarak yüzde eksi 4,1’e ve 2023 için 0,4 puan düşürülerek yüzde 2,5’e çekildi.

LİSTEDE TÜRKİYE'DE VAR

Banka, raporun ocak ayı sayısında Türkiye için duyurduğu büyüme beklentilerini de revize etti. Buna göre, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisi 2022 için yüzde 2'den yüzde 1,4'e düşürülürken, 2023 için yüzde 3’den yüzde 3,2’ye yükseltildi.

'EKONOMİK KAYIPLARA YOL AÇACAK'

Raporda, dünyanın Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ile "şok olduğuna” vurgu yapılarak, “Her iki ülkede de insan yaşamı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturan ve ekonomik yıkıma yol açan savaş, ECA bölgesinde ve dünyanın geri kalan bölgelerinde de önemli ekonomik kayıplara yol açacaktır” ifadeleri kullanıldı.

'SON İKİ YIL İÇİNDE YAŞANAN 'İKİNCİ BÜYÜK ŞOK'

Son iki yıl içerisinde yaşanan “ikinci büyük şok” olan bu savaşın bölgede ekonomik daralmayı tetiklemesinin beklendiğine yer verilen raporda, ECA bölgesinde 2022’de GSYH’nın yüzde 4,1 daralmasının tahmin edildiği ve bunun da 2020 yılında COVID-19 salgını sebebiyle yaşanan resesyonun iki katı kadar sert bir resesyon olduğu ifade edildi.

Raporda, ECA bölgesinde ülkelerin büyüme ve ticaretteki azalma, enflasyonist baskılar, borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler ve yükselen faiz oranları sebebiyle, 2021 yılında başlayan yavaşlamaya karşı zaten hazırlanmakta olduğuna vurgu yapıldı.

UKRAYNA EKONOMİSİNDE DARALAMA

Ukrayna ekonomisindeki daralma yüzde 75'e ulaşabilir

Dünya Bankası raporunda, Ukrayna’daki işletmelerin yarısından fazlasının kapalı olduğu, Karadeniz deniz taşımacılığının kapatılmasının ülkenin tahıl ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını ve toplam ihracatının yarısını kaybetmesine sebep olacağı bilgisi yer aldı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın etkileriyle Ukrayna ekonomisinin bu yıl yüzde 45,1 daralacağı tahmin edilen raporda, Ukraynalıların mülteci olarak başka ülkelere gitmek zorunda kalması nedeniyle ekonomik üretimin azalmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, Ukrayna ekonomisindeki daralmanın büyüklüğünün savaşın süresi ve yoğunluğuna bağlı olacağı da belirtildi.

SAVAŞIN UZAMASI SENARYOYU KÖTÜLEŞTİREBİLİR

Dünya Bankası raporunda, Rusya ekonomisinde savaş ve Batılı ülkelerin savaş nedeniyle uyguladıkları yaptırımların etkisiyle bu yıl yüzde 11,2 küçüleceğinin tahmin edildiği açıklandı.

Raporda, savaşın uzaması ve finansal piyasalarda güven kaybının arttığı aşağı yönlü başka bir senaryoya göre de bu yıl Ukrayna'nın GSYH'sında yüzde 75 ve Rusya'nın GSYH’inde yüzde 20'lik bir gerileme olacağı belirtildi. Raporda görüşlerine yer verilen Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, Rusya’nın başlattığı savaşın Ukrayna ekonomisine büyük bir darbe indirdiğini ve ülkenin altyapısına büyük zarar verdiğini söyledi.

Putin'in eski danışmanı 'tek yol' dedi ve açıkladı: Rusya'ya gerçek ambargo savaşı durdurabilir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski baş ekonomi danışmanı Andrei Illarionov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları sona ermesi için Batı’nın Rus petrol ve gazını almayı sona bırakmasının etkili olabileceğini iddia etti.

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar masada Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirtti.

Ukrayna'ya ağır darbe! Rusya duyurdu: Avrupa'nın tedarik ettiği S-300'ler imha edildi Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bir Avrupa ülkesi tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen S-300 hava savunma füze sistemini imha ettiğini açıkladı. Konaşenkov, savaşın son durumunu da paylaştı.Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 47 gündür devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşa yönelik son durumu paylaştı.