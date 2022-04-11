Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına karşı kendisini koruması için Ukrayna'nın hızlı bir şekilde askeri desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Şimdi bahanelerin değil, pragmatizmin zamanı olduğunu vurgulayan Baerbock, "Ukrayna'nın daha fazla askeri malzemeye ihtiyacı var, özellikle ağır silahlara." dedi.

Baerbock, Ukrayna'nın özellikle yedek malzeme ve eğitim alanında hızlı bir şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, herkes tarafından beklenen Rusya'nın yeni bir saldırısından dolayı Ukrayna'nın kendisini savunmak için savaşın bu döneminde acil donanıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

SCHOLZ'UN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Burger, Ukrayna'nın bu ihtilafta askeri olarak başarılı olması için mümkün olan en iyi konuma getirilmesi konusunda partnerleriyle yoğun şekilde görüştüklerini ifade etti.

Toplantıda yer alan Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christine Hoffmann da Başbakan Olaf Scholz'un geçen hafta Rusya'nın bu savaşı kazanmaması gerektiğini söylediğini anımsatarak bu nedenle Almanya'nın, Ukrayna'yı çeşitli ekipman ve silahlarla desteklediğini ve bunun dışında sürekli hangi silahları sağlayabileceğini incelediğini kaydetti.

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