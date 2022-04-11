Türkiye Gazetesi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüse yakalandığı dönem hakkında ilk kez konuştu. Kraliçe hastalığı ile ilgili olarak ok yorgun ve bitkin hissettiğini söyledi.

Hastalığı atlatmasının ardından etkinliklere video konferans yoluyla katılan 95 yaşındaki Kraliçe, şubat ayında koronavirüse yakalanmıştı. Kraliçe'nin hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği ifade edilmişti.

Hastlığı hafif semptomlarla geçiren Kraliçe Elizabeth, hastalığa ilişkin "İnsanı çok yorgun ve bitkin hissettiriyor. Bu korkunç bir salgın" değerlendirmesinde bulundu.

Kraliçe, geçen yıl hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in şükran törenine katıldı. Ancak 1970'ten beri ilk kez dinî bir ayin olan Royal Maundy hizmetine katılmadı.

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