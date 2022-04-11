Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Lüksemburg’da gerçekleştirdiği toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu. Borrell konuşmasında, Rusya'nın dünyada kıtlığa neden olduğunu söyledi.

"DÜNYADA AÇLIĞI KIŞKIRTIYORLAR"

Rusya'nın buğday stoklarını yok ederek, gemilerin Ukrayna'dan ayrılmasını ve buğdayın ihraç edilmesini engellediğini belirten Borrell, "(Rus güçleri) Kıtlığa neden olan onlar. Ukrayna şehirlerini bombalıyorlar ve dünyada açlığı kışkırtıyorlar." dedi.

Borrell, "Moskova'ya yönelik AB yaptırımlarının ise kıtlığa neden olmadığını" vurguladı.

YAPTIRIMLAR KONUSUNDA KARAR ÇIKMADI

Yaptırımların nasıl uygulanacağını ve boşlukların nasıl doldurulacağını görüşmeye devam ettiklerini belirten Borrell, “Bu yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisini ölçüyoruz. Başka neler yapılabileceğini tartışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Borrell, AB’nin Rusya'ya yaptırımlar kapsamında petrol ambargosu uygulaması konusunda, "Petrol ve gaza yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her şey masada ancak bugün herhangi bir karar alınmadı." şeklinde konuştu.

Rusya’ya gaz ve petrol alanında yaptırımlara ilişkin sadece rakamları analiz eden genel bir tartışma yapıldığına işaret eden Borrell, gaz ile petrol arasında fark bulunduğunu, AB’nin 2021’de petrole yaptığı ödeme miktarının doğal gaz ödemesinden 4 kat fazla olduğunu anımsattı.

Borrell, gaz ve petrol alanında bir yaptırım söz konusu olması halinde öncelikle petrolle başlanmasının önemli olduğuna işaret ederek, Rus petrolünün gaza kıyasla başka yerden tedarikinin daha kolay olduğunu anlattı.

Avrupa Birliği'de hava sahasını kapatmaya hayır dedi: 3. Dünya Savaşı istemiyoruz Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi talebinin gerçekleştirilemez olduğunu söyledi.

İspanya: Avrupa Birliğinde hiç kimse savaşa hazırlanmıyor İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Avrupa Birliğinde bulunan hiçbir ülkenin savaşa hazırlanmadığını açıkladı.

Avrupa Birliği: Avrupa’daki gerginliği Rusya körüklüyor Avrupa Birliği ile Rusya arasında Ukrayna gerginliği devam ediyor. Rusya’nın AB temsilcilerine yönelik yaptırım kararı sonrasında AB’den tepki gecikmedi. Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi (EEAS) Sözcüsü Peter Stano Rusya’yı Avrupa’daki gerginliği körüklemekle suçladı.