Türkiye Gazetesi

Pakistan Ulusal Meclisinde bugün başbakan seçilen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani huzurunda yemin ederek görevine başladı.

CUMHURBAŞKANI ALVİ TÖRENE KATILAMADI

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin rahatsız olması sebebiyle yemin töreni, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Sanjrani tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen yemin töreninin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Törende Senato Başkanı Sanjrani'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan Şerif, Pakistan'ın 23. başbakanı oldu.

Yemin töreninde PML-N liderinin ittifak kurduğu parti liderlerinin yanı sıra kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları da hazır bulundu.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste bugün düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini almıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı.

Pakistan'da yeni başbakan Şahbaz Şerif oldu İmran Han hükümetinin düşmesinin ardından Meclis'te seçim yapıldı. Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif oldu

Pakistan, başbakanlıktan alınan Khan için sokağa döküldü ​Pakistan'da Başbakan Imran Khan görevden alındı ardından ülke karıştı. Khan'ın destekçileri sokağa dökülüp muhalefeti hainlikle suçladı.

Pakistan'da başbakanlık için 2 isim aday oldu Pakistan'da İmran Han'dan boşalan başbakanlık koltuğu için yarın mecliste gerçekleştirilecek seçimde 2 isim aday oldu. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif ve İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başbakanlık için başvuru yaptı.