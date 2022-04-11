Türkiye Gazetesi

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSI) uzun süren soruşturmanın ardından Rus istihbaratının Fransa'da gizli operasyon düzenlediğini dün ortaya çıkardığı aktarıldı.

Diplomatik koruma altında ve faaliyetleri Fransa'nın çıkarlarına aykırı olan 6 Rus ajanının istenmeyen kişi ilan edildiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın Paris Büyükelçisinin görevde olmaması nedeniyle büyükelçilikteki en yetkili kişinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine bu kararın iletildiği kaydedildi.

Fransa, 4 Nisan'da ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Rus ajanstan korkunç video: Uzay istasyonu parçalandı Ukrayna işgali nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, ABD’yi ve diğer ortaklarını Uluslararası Uzay İstasyonunu düşürmek ile tehdit etmişti. Rus haber ajansı RIA Novosti, bu olasılığı kurgulayarak videosunu yayınladı.

Rus ajanı PKK'nın Sincar sorumlusu Rus İstihbarat Örgütü FSB'ye bağlı 'Mazlum Rus' kod adlı terörist PKK'nın sözde Sincar sorumlusu oldu.