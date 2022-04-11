Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna Savaşı 47’nci gün geride kalırken, Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesinde sivillere ait cansız bedenlere ulaşılmaya devam ediyor. Kiev bölgesinde bulunan Brovary şehrinde bir evin sığınak olarak kullanılan bodrum katında yapılan aramalar sonucunda 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Halkı uyaran Brovary Belediye Başkanı İgor Sapozhko, "Ülkedeki savaşa rağmen belediye olarak himmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Savaşın bitmediğini hatırlatmak isterim. Hava saldırısı sirenleri çaldığında uyarıları dikkate alın ve sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.

AYNI BÖLGEDE BİN 200'DEN FAZLA CESET BULUNDU

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova dün yaptığı açıklamada, “Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna’nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Başsavcısı: Kiev'de binlerce ceset bulundu Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, “Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu” dedi.

Bucha’daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı Ukrayna’nın Bucha kentinde kilisenin bahçesindeki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkartıldı.

Savaşın acı yüzü Ukrayna... İrpin ve Buça'da sokaklar cesetlerle doldu Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Buça ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor. İrpin ve Buça kentlerinde sokaklarda çok sayıda patlamamış roket ve mayınlar da bulunuyor.