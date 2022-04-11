Türkiye Gazetesi

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Moskova'da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya basınına açıklamada bulundu. Nehammer, "Putin'in İstanbul'da başlayan barış görüşmelerine hala güvendiğini, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylediğini" aktardı.

ZELENSKİY SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

Putin ile görüşmenin genel olarak çok olumlu geçmediğini kaydeden Nehammer, diyaloğun sürmesi ve temasın devam etmesi adına bu girişimin önemli olduğunu ifade etti. Nehammer, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birebir görüşme teklifine herhangi bir tepki vermediğini dile getirdi.

Putin'in Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da başlatılan ve ara verilen görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu kaydeden Nehammer, "İstanbul’daki görüşmelere hala güveniyor. Bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek." şeklinde konuştu.

Nehammer, 9 Nisan'da Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.

İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, Nehammer, savaşın başladığı tarihten buyana Putin ile görüşen ilk Avrupalı hükümet başkanı oldu.

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