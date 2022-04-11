Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna’nın Harkov kentinde masa tenisçisi Marina Litovchenko, savaşta binası yıkılan mezunu olduğu üniversiteye yardım etmek amacıyla Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda kazandığı altın madalyasını açık arttırma usulü satışa çıkardı.

"RUSLARI YENEREK KAZANDIM"

Madalyanın kendisi için çok kıymetli olduğunun altını çizen Litovchenko, “Spor benim hayatım, hayatım ise mücadeledir. Burada yanımda destek olması çok önemli. Üniversite uzun zamandır benim yanımda. Bundan dolayı ben binası yıkılan, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin her gün yardıma ihtiyacı olduğu üniversiteme yardım etmeye karar verdim. Ödüllerim arasında en pahalı olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda kazandığım altın madalya ödülümü, üniversitenin yaşaması ve çalışabilmesi için satmaya karar verdim” dedi.

30 NİSAN'A KADAR SATIŞI DEVAM EDECEK

Madalyayı yarı finalde Rusya’dan 2 sporcuyu 3-0 yenerek kazandığını aktaran Litovchenko, “Bugün benim üniversitem ve Harkov şehrim direniyor. Hadi birlikte ayakta kalmasına yardımcı olalım. Açık arttırmaya katılmak isteyen herkes sosyal medyadaki bu gönderimin altına yazabilir ya da bana özelden mesaj atabilir. Madalyanın başlangıç fiyatı 10 bin dolardır ve açık arttırma 30 Nisan’a kadar devam edecektir. Ayrıca üniversiteme destek olmak isteyen herkes Üniversite Mezunlar Derneği’ne bağışta bulunabilir. Bağış yapanlara daha sonra imzalı kartpostal göndereceğim" ifadelerini kullandı.

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