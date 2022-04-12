Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Pakistan Anayasa Mahkemesinin, iktidar Partisi Tehreek-e-Insaf’ın (PTI) gensoru oylamasını engelleyen kararını anayasaya aykırı bulmasının ardından ülke karıştı. Mahkemenin beş üyesi karara karşı oy kullandı ve ardından yapılan oylamada İmran Han hükûmeti resmen düşürüldü.

HALK HER ŞEYİ BİLİYOR

Gazetemize konuşan Pakistan Meclis başkanı Asad Kayser “Bugünkü manzara bir anda ortaya çıkmadı. Uzun zamandır Pakistan halkının yönetime yansıyan iradesine karşı uluslararası komplo kuruluyordu. Tıpkı Türkiye’nin 2016 darbe girişimi öncesinde olduğu gibi bazı odakları harekete geçirdiler. Şu an maruz kaldığımız illegal müdahale ile Türkiye’nin 15 Temmuz’u arasında tek fark bize Meclis’i kullanarak komplo kurdular. Türkiye’ye ise ordu içerisinden satın alınan isimleri kullanarak saldırdılar. Yani sadece piyonlar farklıydı” diye konuştu.



Pakistan’da eski Başbakan İmran Han’ın çağrısı üzerine binlerce kişi, başta İslamabad olmak üzere Karaçi, Lahor, Peşaver, Multan ve çok sayıda şehirde gösteri düzenledi.

Pakistan halkının her şeyin farkında olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Asad Kaysar “Pakistan halkı bunun uluslararası bir köleleştirme operasyonu olduğunu biliyor, görüyor. Ülkenin seçilmiş yönetimine karşı kurulan tuzağın başarılı olmasına izin vermeyecek. Birçok şehirde gösteriler başladı, binlerce insan sokağa indi. Çünkü biz halka gitmeyi seçtik ve haricî güçlerin tezgâhına karşı seçim istedik? ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMALAR BAŞLAYACAK

“Pakistan’da millet iradesini gölgelemek isteyenler, mecliste başlayan karmaşayı ülke geneline yaymak istiyor” ifadesini kullanan Asad Kaysar “biz bunları bekliyorduk” dedi ve ekledi: Bir sonraki adım İmran Han ve iktidar parti yöneticilerine yönelik başlatılacak tutuklama dalgası olacak. Halkı tahrik amaçlı bu girişime karşı bizim de kendimize göre hazırlıklarımız var. Halkımızı sivil direnişe çağırdık. Biz aldığımız seçim kararında da şu anki sıkıntıları aşmada da sadece halkımıza güveniyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan bu oyuna karşı kesinlikle sessiz kalmayacağız ve bu darbe öyle sessiz sedasız geçiştirilemeyecek.

Asad Kaysar bundan sonrasına yönelik planlarını ise “Bizim en büyük mücadelemiz sandığı milletin önüne götürmek ve özgür bir ortamda adil bir seçimin yapılmasını sağlamak. Pakistan halkı mağdur edilen bu kadroları çok daha güçlü bir biçimde iktidara taşıyacak” sözleri ile özetledi.

YENİ BAŞBAKAN ŞAHBAZ ŞERİF

Pakistan Meclisindeki oylamayla muhalefet blokunun adayı Şahbaz Şerif ülkenin 23. başbakanı seçildi. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, çoğunluk sınırı olan 172’yi geçerek, 174 oy aldı. Eski Başbakan Navaz Şerif’in kardeşi olan Şerif, Han’ın görevden düşürülme girişiminde öncü rol oynamıştı. Görevine başlayan Şerif, Meclis’te yaptığı ilk konuşmada, "Türkiye ile iyi ilişkilerin önemine” vurgu yaparak, “Türkiye ile Pakistan ayrılmaz bağlara sahip. Ankara daima İslamabad'ın yanında” dedi.

Pakistan’da Şahbaz Şerif dönemi resmen başladı Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif, yemin ederek görevine başladı.

Pakistan, başbakanlıktan alınan Khan için sokağa döküldü ​Pakistan'da Başbakan Imran Khan görevden alındı ardından ülke karıştı. Khan'ın destekçileri sokağa dökülüp muhalefeti hainlikle suçladı.