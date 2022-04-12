Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 48 gündür devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rus ordusunda, bugüne kadar 19 bin 600 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-12 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi.

Açıklamada, Rus ordusunda 19 bin 600 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rusya'nın ayrıca 732 tank, bin 946 zırhlı araç, 349 topçu sistemi, 111 çoklu roketatar sistemi, 63 hava savunma sistemi, 157 uçak ve 140 helikopterinin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 7 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 124 insansız hava aracı ve bin 406 aracını da kaybettiği aktarıldı.

Almanya ses kayıtlarını ifşa etti! Rus askerlerin Buça katliamındaki konuşmaları ortaya çıktı Buça’daki korkunç katliamın yankıları sürerken bölgeden ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Almanya istihbarat teşkilatı BND, katliamda Rus askerlerin sivilleri nasıl öldürdüğüne dair ses kayıtlarına ulaştıklarını belirtti. Yaşanan korkunç olayda 410’dan fazla sivil hayatını kaybederken, Moskova’dan yalanlama gelmişti. Almanya istihbaratının ulaştığı ses kayıtlarında ise savaş suçlarına dair ilk kanıtlar arasında yer alırken, BND Wagner Grubu'nun katliamda kilit rol oynadığını belirtiyor.

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous’tan son hamle: Rus askerlerinin kişisel bilgilerini paylaştılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yüzlerce sivilin öldürüldüğü Buça’daki soykırım açıklamasının ardından hacker grubu Anonymous harekete geçti. Anonymous Ukrayna’da savaşan 120 bin Rus askerinin ev adresinden pasaport numrasına kadar tüm kişisel bilgilerini ifşa etti.