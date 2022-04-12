Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi 48'inci gününde sürüyor. Rus lider Vladimir Putin'in emriyle başlayan harekat karşısında Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy önderliğindeki halk ve ordu direnişini sürdürüyor. Beklenmeyen direniş sonrası Putin, ordusunun kritik noktaları ele geçirememesi ve kesin zafer ilan edilememesi nedeniyle faturayı istihbarat servisine kesti.

150 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Ukrayna topraklarını işgal girişiminde savaş, ülkenin doğusuna doğru kaydı. The Mirror’un haberine göre Putin, gizli servislerin verdiği brifingler sonrası birliklerinin birçok Ukraynalı tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve hızlı bir zafer elde edeceğine ikna olmuştu. Ancak durum beklediği gibi gitmediği için Rus liderin 150 gizli ajan ve üst düzey yetkiliyi görevinden aldığı iddia edildi.

ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ ÇALIŞANLARIYDI

Görevden alınanların hepsinin, Putin'in eski Sovyetler Birliği ülkelerinde operasyonlar yürütmek üzere FSB'nin direktörü olduğu 1998'de kurulan Beşinci Servis'in çalışanları olduğu öne sürüldü. Görevde alma ve hapis cezalarına gerekçe olarak ise 'yanlış bilgilerin sızdırılması' gösterildi.

Kremlin'in Donbas'taki saldırılardan önce KGB’nin devamı niteliğindeki ulusal istihbarat servisi FSB’nin yabancı istihbarat bölümünün başında olan general Sergei Beseda’nın ev hapsinden Lefortovo’daki yüksek güvenlik bir hapishaneye nakledildiği belirtildi.

Putin: Başarıya ulaşana kadar devam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri operasyonların hedefe ulaşana kadar devam edeceğini söyledi.

Putin'in eski danışmanı 'tek yol' dedi ve açıkladı: Rusya'ya gerçek ambargo savaşı durdurabilir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski baş ekonomi danışmanı Andrei Illarionov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları sona ermesi için Batı’nın Rus petrol ve gazını almayı sona bırakmasının etkili olabileceğini iddia etti.