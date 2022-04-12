Türkiye Gazetesi

Reuters, metro seferlerinin durduğunu söylerken, birden fazla vurulan olduğunu belirtti.ABD'nin New York şehrinde, yerel saatle sabah 8.30 sularında metroya silahlı saldırı düzenlendi. New York İtfaiye Teşkilatı (NYFD), metro istasyonunda açılan ateşte 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

New York itfaiyesi , Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.

New York polisi, saldırganın gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.