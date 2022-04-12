Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek "Yine hepimiz çıkmaza girdik." açıklamasını yapmıştı. Bu gelişmelerin akabinde Ukrayna tarafından da açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Müzakerelerde duygusal süreç zor geçiyor. Müzakere alt gruplarının görüşmeleri videokonferans yoluyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA ÇIKARLARINI SON DERECE MUHAFAZA EDİYOR"

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini ifade etmişti. Putin’in ardından müzakerelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, müzakere sürecinin zorlu geçtiğini ifade ederek, "Müzakerelerde duygusal süreç zor geçiyor. Müzakere alt gruplarının görüşmeleri videokonferans yoluyla sürüyor. Temsilcilerimiz Ukrayna’nın çıkarlarını son derece muhafaza ediyor" dedi.

Öte yandan Putin, İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini belirtmiş, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi” demişti.

Putin'den müzakere açıklaması: Çıkmaza girdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini söyleyerek, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi” dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya silah desteğine Kremlin'den tepki: Müzakerelere katkısı olmayacak Kremlin'den ABD'nin Ukrayna'ya silah desteğine tepki geldi. Açıklamada, "ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar barış görüşmelerine katkıda bulunmuyor" denildi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan müzakere açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Lavrov: Buça görüntüleri ‘uydurulmuş’, müzakereleri bozmak için bahane Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin "uydurulmuş" olduğunu ifade ederek, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını düşündüklerini belirtti.