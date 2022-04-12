Türkiye Gazetesi

Johnson ve Biden, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda yeni bir Rus saldırısına hazırlandığı bir dönemde Kiev'e askeri ve ekonomik desteğin artırılması ve hızlandırılmasını ele aldı. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson telefon görüşmesinde Biden'ı Kiev'e yaptığı ziyaret konusunda bilgilendirdi.

RUS PETROL VE GAZINA BAĞLILIĞI SONLANDIRACAKLAR

Liderler ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki ekonomik baskıyı artırma ve Batı ülkelerinin Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını sona erdirmeye yönelik çabaların sürdürülmesinde mutabık kaldı. İngiltere'nin gelecek günler ve haftalarda Ukrayna'ya gemisavar füzeleri ve askeri araçlar vereceğini belirten Johnson ayrıca, uluslararası toplumun Ukrayna'ya uzun vadeli taahhüdünün gerekli olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı, New York'taki saldırı nedeniyle üzüntüsünü de dile getirdi.

Biden'dan benzin fiyatlarını düşürecek hamle: Etanollü yakıt satışlarına izin ABD Başkanı Joe Biden, artan benzin fiyatlarını kontrol altına almak için yaz aylarında yüzde 15 etanol karışımlı benzinin satışına izin vereceğini duyurdu.

ABD Kongresinden Biden'a mektup: Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 verin ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Joe Biden'a Ukrayna'ya yardımların sürmesi için mektup yazdı. Mektupta, Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları (İHA) temin edilmesi gerektiği vurgulandı.