Türkiye Gazetesi

Çin’in Siçuan eyaletini fırtına vurdu. Söz konusu fırtınada 20 kişi hafif şekilde yaralanırken, 10 bin kişi şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarından etkilendi.

FIRTINADAN 10 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Çin’in Siçuan eyaletinde yer alan Anyue'yi fırtına vurdu. Kentte etkili olan en şiddetli rüzgarın hızı saatte yaklaşık 144 kilometreye ulaşırken, en az 10 bin kişi fırtınanın getirdiği şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilendi. Fırtına nedeniyle 20 kişi hafif şeklide yaralanırken, 16'sının tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Avrupa ülkeleri şiddetli fırtınanın etkisi altında İngiltere, Belçika, Hollanda, Polonya ve Fransa'yı etkisi altına alan şiddetli fırtınalar nedeniyle çok sayıda bina ve araç zarar gördü, haneler elektriksiz kaldı ve ulaşımda ciddi aksaklıklar meydana geldi.

Hollanda'da kırmızı alarm! Eunice fırtınası ülkeyi vurdu: 3 ölü Hollanda’yı Eunice fırtınası korkusu sardı. Ülkede kırmızı alarma geçildi. Ardından okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi.

Fırtına, Çekya'yı karanlığa gömdü Çekya'da şiddetli fırtına nedeniyle 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığı bildirildi. Ülkede kriz yaşanıyor.