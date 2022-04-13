Türkiye Gazetesi

İspanya'da aşı skandalı! İçinden sinek çıktı, 765 bine yakın Moderna geri toplandı. Sur in English internet sitesinin haberine göre, İspanya Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşılarının bulunduğu mühürlü tüplerin içinde "yabancı cisim" bulunmasının ardından 764 bin 900 Moderna aşısının geri toplatıldığını doğruladı.

4 ÜLKEYE GÖNDERMİŞLER

Sağlık Ürünleri ve İlaçlar İspanyol Ajansı (AEMPS), Portekiz, Polonya, İsveç ve Norveç'e gönderilen aşı dozlarının kimseye yapılmadığını açıkladı. AEMPS, sadece bir aşı tüpünün içinde yabancı cisme rastlandığını, binlerce aşı dozunun geri çekilmesinin bir önlem olduğunun altını çizdi.

Norveçli yetkililer, İspanya'nın yabancı cisim olarak tanımladığı maddenin, aşı üretimi sırasında tüplerin içine giren küçük bir böcek ya da sivrisinek olduğunu kaydetti.

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