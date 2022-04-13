Türkiye Gazetesi

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından düzenlenen özel operasyonla kritik bir isim yakalandı. Kızının vaftiz babası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olan ve hakkında vatana ihanet suçlaması bulunan Ukraynalı firari milletvekili Viktor Medvedchuk'un yakalandığına dair görsel basına servis edildi.

EV HAPSİNDEN KAÇMIŞTI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 48’inci gün geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedchuk, düzenlenen özel operasyonla yakalandı. Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı Viktor Medvedchuk, hakkında "vatan ihanet" nedeniyle görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı. Medvedchuk, 24 Şubat’ta savaşın başlamasıyla ev hapsinden firar etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, hakkında Ukrayna genelinde yakalama kararı çıkarılan Medvedchuk’un Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından yapılan başarılı bir operasyonla yakalandığını duyurdu.

Putin'e yakın isimlerden olan Medvedchuk’un kızı Daryna Medvedchuk’un vaftiz babasının Putin olduğu biliniyor.

Putin'den müzakere açıklaması: Çıkmaza girdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini söyleyerek, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi” dedi.

Putin, Stalin'in izinde: 100.000 Ukraynalı mülteciyi Sibirya’ya gönderdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 100.000 civarında Ukraynalı mülteciyi Sibirya'ya gönderdiği ortaya çıktı.

Putin faturayı gizli ajanlara kesti: 150 kişi tasfiye edildi Rus ordusu, 24 Şubat'ta Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri sonrası Ukrayna topraklarında beklenen ilerleyişi gösteremedi. Bu sonuç karşısında sinirlenen Putin'in faturayı istihbarat servisine kestiği ve 150 gizli ajanın hapse atılmasına karar verildiği iddia edildi.

Putin: Başarıya ulaşana kadar devam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri operasyonların hedefe ulaşana kadar devam edeceğini söyledi.