Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin millî imkânlarla ürettiği İHA ve SİHA'lar savaşların gidişatında belirleyici rol oynuyor. SİHA'lar Suriye, Karabağ ve Libya'nın yanı sıra PKK/YPG'ye yönelik nokta operasyonlarda etkinliğini ispatladı. Son olarak Rusya-Ukrayna savaşında TB-2 Bayraktar'ın ortaya koyduğu üstün başarıyı dünya takdir etti. Almanya'nın SİHA satın alacağı öne sürüldü; Sırbistan da Ankara ile ihracat için anlaştığını duyurdu. Dünyadaki emsallerine göre etkinlik olarak üst seviyede olan Bayraktar TB-2'nin talipleri her geçen gün artıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrı karşısında endişeye kapılan ve savunmasını güçlendirmek isteyen Avrupa Birliği (AB) de Türk SİHA'ları için sıraya girdi. Geçmişte, Türkiye'nin savunma sanayiini sert eleştirilerle hedef alan, hatta terör örgütüne yönelik operasyonlarda sattığı silahların kullanılmasına izin vermeyen ülkeler, Bayraktar'a sahip olmak istiyor. Avrupa Birliği'nin de Ankara'ya silah sanayiinde ortaklık teklif etmeye hazırlandığı, İHA ve SİHA üretiminde Türkiye'nin üstün teknolojisinden faydalanmak istediği iddia edildi.

DİRENİŞ SEMBOLÜ

CNN International televizyonunun internet sitesinde “Türk drone’ları Ukrayna’da direnişin sembolü oldu” başlığıyla bir makale yayımlandı. Jomana Karadsheh ve Isil Sariyuce imzasıyla yayımlanan makalede, silahlı insansız hava araçlarımız Bayraktar adına Ukrayna’da şarkı yapıldığı, insanların evcil hayvanlarına Bayraktar ismini verdiği belirtildi. Makalede şu ifadeler kullanıldı: Geçen ay Kiev belediye başkanı şehirdeki hayvanat bahçesinde bir lemura Bayraktar ismini vereceklerini duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da attığı Tweet’te Kiev polis köpekleri eğitim merkezinde bir yavruya Bayraktar isminin verildiğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da Bayraktar TB-2’lerin Rus kuvvetlerinin ilerleyişini yavaşlatma ve durdurmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

Bir ülke daha Bayraktar için sıraya girdi! Sırbistan Türk SİHA’ları için harekete geçti Rusya’nın saldırılara karşı savunma anlamında önemli başarılar yakalayan Bayraktar TB2 SİHA’lar dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Karabağ savaşındaki etkisiyle yıldızı parlayan Bayraktar TB2, önemli ülkeler tarafından yakından incelenmeye başlandı. En son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz aldığını belirterek Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklarını duyurdu. Bayraktar TB2 için heyecanlı olduklarını belirten Vucic, "Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alman askeri uzmanların tercihi Bayraktar: İsrail’den değil Türkiye’den SİHA alın Alman Die Welt gazetesinde çarpıcı bir SİHA analizi yer aldı. Analizde ilk kez SİHA almaya hazırlanan Alman hükümetine, İsrail SİHA’sı yerine Türk SİHA’sının tercih edilmesi gerektiği önerildi.