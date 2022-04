Türkiye Gazetesi

New York polisi Brooklyn’deki metro saldırısıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Yapılan açıklamada siyahi Amerikalı olduğu belirtilen James'in kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğü kaydedildi. Polis James’in kamyoneti kiralayan kişi olarak şüpheli olduğunu ifade ederken James’in saldırıyı düzenleyen mi yoksa saldırganla bağlantılı kişi mi olduğu konusunda net bir yorum yapmadı.

ŞÜPHELİ YAKALANAMADI

Philadelphia ve Wisconsin'de kayıtlı adresleri olduğu belirtilen James'i arama faaliyetlerini sürdüren polis, şüphelinin bulunması durumunda soruşturmanın somut bir noktaya gelebileceğini vurguladı. Öte yandan 16 olarak ifade edilen yaralı sayısı 23’e yükseldi. Yaralılardan 10’unun silahla yaralandığı ve hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

“TERÖR SALDIRISI DEĞİL”

New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti. New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını kaydetmişti.

YOLCULARA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Eyalet yetkilileri, sabah saatlerinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda yaşanan olayda 10'u ateşli silah sebebiyle olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgeye en yakın 2 hastanede tedavi altına alındığını ve bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı. Yetkililer, turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini vermişti.

OLAY YERİNDEKİ KAMERALAR ARIZALI

New York Polis Departmanı, olay yerinde aktif patlayıcı cihaz bulunmadığını, ancak halkın güvenlik için olay yerinden uzak durması gerektiğini ifade etmişti. ABD Başkanı Joe Biden, Iowa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Silah atışlarından çekinmeyerek yolculara yardım eden sivillere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız." demişti. New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn'deki saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu belirtmişti.

ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı ABD’nin New York şehrindeki metro istasyonuna ateş açıldı. Metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az altı kişinin vurulduğu aktarıldı. New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi. ABD'nin New York kentindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırının terörle ilişkilendirilmediği ifade edilerek, saldırıda yaralananların sayısının 16'ya yükseldiği ve 10’unun silahla vurulduğu aktarıldı.