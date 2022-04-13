Türkiye Gazetesi

ABD’nin Minnesota eyaletinde görenleri dehşete düşüren bir trafik kazası meydana geldi. Kamyon kara yolunda ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil, yan yoldan hızla ana yola kayarak kamyona çarptı. Sürücüsünün muvazenesini kaybetmesiyle kamyon yalpalayarak yol kenarındak bariyerlere bindirdi.

KAZAYI HAFİF YARALI ATLATTI

Görenler kamyon aşağıdaki yola düşmediği için sevinirken araç bir anda alevler içinde kaldı. Daha sonra kamyondan kesif dumanlar yükseldi. Feci kazanın görüntülerini yayımlayan polis, şans eseri her iki aracın sürücüsünün de olayı hafif yaralarla atlattığını bildirdi. Polis, olayın otomobilin sürücüsünün sürüş bozukluğundan kaynaklandığını bildirdi.

Rus uzay ajansından yalanlama: Amerikan astronot evine dönebilecek Ukrayna işgali nedeniyle ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasına cevap olarak Rus basını, NASA'yı (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) tehdit etmişti. Sosyal medyada yayılan bir videoda Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonundaki Amerikan astronot Mark Vande Hei'yi Dünya'ya geri getirmeyerek orada mahsur bırakabileceğini ileri sürdüler. Ancak Roscosmos'tan açıklama geldi.